В первую очередь нужно обеспечить приемлемые тарифы на перевозку для экспортеров, - "слуга народа" Скичко

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В условиях кризиса необходимо в первую очередь поддержать экспортеров, обеспечив им приемлемые тарифы на перевозку, чтобы они могли конкурировать на мировых рынках.

Об этом заявил народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко.



"В первую очередь нужно поддерживать экспортеров и транспортную отрасль, так как в случае, если наши производители в условиях кризиса будут еще и неконкурентным, и их себестоимость будет увеличиваться за счет расходов инфраструктурно-логистических, то понятно, что такой бизнес не будет развиваться", - сказал Скичко.



По его мнению, сегодня страна должна сделать все необходимое, чтобы обеспечить стабильную работу предприятий и сохранить рабочие места. "Главное, что мы не можем сегодня себе позволить, - это закрытие рабочих мест, потому что это на сегодняшний день самое важное", - сказал Скичко.



Депутат также сообщил, что парламент готовит ряд антикризисных законопроектов, направленных на поддержку бизнеса и, в первую очередь, предприятий-экспортеров.



"Мы на связи с экономическим комитетом, мы с ними совместно работаем. И я думаю, что вскоре получим еще несколько антикризисных законопроектив, которые будут поддерживать наш бизнес. И экспорт в первую очередь ", - сказал Скичко.

Экспорт из Украины в I квартале 2020 сократился на 5,5% по сравнению с экспортом в I квартале 2019 года. Отрицательное сальдо торгового баланса Украины в 2019 году составило 12,2 млрд долл.

Напомним, ранее народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что поддержка украинского экспорта, в том числе за счет снижения портовых сборов, является одной из главных задач для правительства на время экономического кризиса.



Кроме того, экс-министр промполитики Валерий Мазур отметил необходимость предоставить сейчас приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах предприятиям-экспортерам, которые обеспечивают приток валюты в страну.