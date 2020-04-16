Запустили бесплатный медицинский контакт-центр, где можно получить консультацию по COVID-19, - Дубилет

Об этом он сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Мы запустили бесплатный медицинский контакт-центр, в котором можно получить консультацию по коронавирусу.
В него можно обратиться по телефону 0800301131 либо получить чат-консультацию через Телеграмм (@JmcMedHelpBot) или Вайбер (viber://pa?chatURI=jmcmedhelp)", - написал Дубилет.
Он уточнил, что консультации можно получить по любым вопросам о коронавирусе: симптоматика, профилактика, необходимые действия. Консультируют врачи из медицинского центра JMC, добавил экс-министр.