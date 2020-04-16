Изменения Регламента Рады для рассмотрения "антиКоломойского" закона должны быть временными, - "Голос"

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Любые изменения в Регламент Верховной Рады, которые вносятся для возможности рассмотреть "антиКоломойский" законопроект с 16 тысячами правок, должны быть временными.

Об этом говорится в завлении партии "Голос", передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что закон #1043, который не позволяет депутатам злоупотреблять и заниматься законодательным спамом - это единственный сейчас вариант из возможных. Но мы подчеркиваем: он не может быть принят в Регламент на постоянной основе. Наши депутаты не будут поддерживать такую ​​инициативу". - говорится в заявлении.

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В то же время в партии отметили, что готовы проговаривать, какой должна быть постоянная редакция этого закона. Чтобы она, с одной стороны, не лишала народных депутатов права вносить свои правки и отстаивать их в зале, а с другой стороны не позволяла некоторым коллегам, блокировать важные инициативы.

Напомним, Верховной Раде предлагают утвердить особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектив с большим количеством правок, она позволит сократить время рассмотрения поправок в зале: фракции смогут настаивать на 5 правках, отдельные депутаты - на одной.