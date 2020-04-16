7 млрд в пользу Суркисов у "Приватбанка" взимать сейчас не будут, - Минюст

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В Минюсте заявили, что не планируют принудительно взыскивать с "Приватбанка" 7 млрд грн. в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в ведомстве, комментируя решение Киевского апелляционного суда, который оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда по фактическому взысканию с государственного "Приватбанка" почти 7 млрд грн в пользу оффшорных компаний, связанных с семьей Суркисов.

"Такое развертывание событий будет возможным только в том случае, если оффшорные компании подадут иски в суд о взыскании денег (в случае отказа банка возвращать их по депозитам) и получат судебное решение, которое подлежит принудительному исполнению", - подчеркнули в Минюсте.

В ведомстве напомнили, что в феврале 2017 года Печерским районным судом столицы обеспечено иск иностранных компаний и вынесено постановление, которым установлена ​​обязанность "Приватбанка" по надлежащему выполнению условий договоров. Именно тогда суд решил, что депозиты должны обслуживаться беспрепятственно. При этом решение суда не предусматривает взыскание средств и имеет обязывающий характер.

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В апреле 2017 года по апелляционной жалобе "Приватбанка" постановление суда было пересмотрено и оставлено без изменений Апелляционным судом Киева.

На основании заявления, поданного "Приватбанком" в 2019 году, государственный исполнитель обратился в суд за разъяснением постановления об обеспечении иска. Соответствующее разъяснение было предоставлено и в дальнейшем было обжаловано в Апелляционном суде Киева, который отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

"Однако, ходатайство дать разъяснения судебного решения и дальнейшие жалобы не изменили и не могли изменить определения, вынесенного в 2017 году. Закон не позволяет "разъяснению" отменить действие судебного решения, вынесенного три года назад, - отметили в Минюсте. - Согласно положениям Гражданского процессуального кодекса Украины указанное постановление суда апелляционной инстанции не подлежит обжалованию в кассационном порядке".



