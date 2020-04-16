Минздрав запустил ресурс с информацией о лекарствах для профилактики и лечения COVID-19

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Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения (ГЭЦ) запустил информационный ресурс о действии лекарственных средств, которые применяются во время профилактики и лечения коронавируса.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз ГЭЦ, проект covid19.dec.gov.ua создан для распространения достоверной и экспертной информации, систематизированной экспертами ГЭЦ на основе данных ВОЗ и официальных госучреждений, включая регуляторные органы разных стран мира.

Ежедневно ресурс обрабатывает информацию из более чем 50 стран мира, борющихся с COVID-19.

В настоящее время информационный ресурс состоит из пяти разделов: антисептики, жаропонижающие препараты, противовирусные средства, лекарства, влияющие на иммунитет, и лекарства, которые применяются для неинфекционных заболеваний при COVID-19.

Информацию будут оперативно дополнять и обновлять новыми данными и результатами исследований, которые будут появляться.

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По словам директора ГЭЦ Татьяны Думенко, из-за распространения коронавирусной инфекции все страны сталкиваются с нехваткой доказательной базы и результатов длительных клинических испытаний лекарств, применяемых при лечении COVID-19.

"Наши эксперты оперативно собирают и анализируют те данные, которые мы можем получить на сегодня: из реальной врачебной практики различных стран, научных статей, рекомендаций органов здравоохранения, промежуточных выводов исследований. Это огромный массив информации, который эксперты ДЭЦ прорабатывают и предоставляют в Минздрав для использования в противодействии COVID 19", - сказала она.

При этом ГЭЦ подчеркивает, что при возникновении симптомов респираторного заболевания или подозрении на наличие коронавирусной инфекции необходимо обратиться к своему семейному врачу.

"Информационный ресурс covid19.dec.gov.ua призывает принимать все препараты, кроме антисептиков, после (телефонной) консультации с вашим семейным врачом и по его назначению", - напоминает ГЭЦ.