ЮНИСЕФ обеспокоена судьбой 42 тыс. детей, возвращенных в семьи из интернатов из-за карантина: им может грозить жестокое обращение

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Детский фонд ООН ЮНИСЕФ выражает обеспокоенность положением воспитанников интернатов, возвращенных в семьи из-за закрытия интернатов и детских учреждений на карантин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"ЮНИСЕФ и партнеры глубоко обеспокоены тем, что в результате введенных правительством (карантинных. - Ред.) мер 42 тыс. детей, в том числе дети с инвалидностью, которые воспитывались в интернатных и других учреждениях, были отправлены обратно в их семьи. Возвращение происходило без предварительной проверки условий в семьях этих детей", - говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

В фонде отмечают, что значительная часть этих семей находится в группе риска и в сложных финансовых обстоятельствах.

"Мы обеспокоены, что нынешние стрессовые условия увеличивают вероятность небрежности или даже жестокого отношения к детям, добавляют риски институализации детей после карантина. Более того, из-за нехватки защитного оборудования социальные работники и работники служб по делам детей не могут посещать и мониторить такие семьи", - подчеркивают в ЮНИСЕФ.

Фонд призывает правительство Украины принять меры по поддержке детей из интернатов и их семей, в том числе финансовой и через социальные услуги на местном уровне.

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В частности, Фонд призывает обеспечить поддержку семей в зоне риска, предоставить финансовую и материальную помощь социально уязвимым семьям, в которые вернули детей из интернатных учреждений, предоставить четкие инструкции и поддержку местной власти и руководителей институтов для предотвращения распространения у них COVID-19, а также выделить необходимые защитные средства для предотвращения возможного возгорания болезни.

Кроме того, Фонд призывает предоставить четкие инструкции для защиты социальных работников и служб по защите детей, чтобы они имели возможность посещать семьи, в которые вернули детей, и убедиться, что использование интернатных учреждений сведено к минимуму.

Эксперты ЮНИСЕФ считают необходимым использовать текущий кризис и его последствия для пересмотра государственного подхода к институционализации детей.

"Можно перенаправить финансовые ресурсы, которые используются для предоставления институциональной помощи, на предотвращение раздела семей, на воссоединение семей и предоставление соответствующих альтернативных форм воспитания", - подчеркивают в ЮНИСЕФ.