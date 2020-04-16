В Китае участились случаи внутреннего инфицирования COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Чтобы предотвратить возобновление эпидемии коронавируса все большее число провинций Китая начали тестировать жителей на COVID-19.
Национальная комиссия здравоохранения заявила, что число новых завозных случаев в среду сократилось до 34 с 36 днем ранее, в результате снижения количества проверок на границе, сокращения международных рейсов и запрета на въезд иностранцев.
Но число внутренних инфицирований возросло до 12 с 10 днем ранее, и в Пекине появилось три новых местных случая, впервые с 23 марта.
Другие новые местные случаи в среду зафиксировали в провинциях Хэйлунцзян и Гуандун, которые боролись с потоком зараженных путешественников, в основном граждан Китая, возвращающихся из-за границы.