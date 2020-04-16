Украинская энергетика на грани банкротства из-за низких цен и ручного управления, - эксперт программы энергетической безопасности CSIS Чоу

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Эксперт отмечает, что сейчас украинский президент стоит перед сложным выбором

Низкие цены на электроэнергию и ручное регулирование рынка поставили энергетику Украины на грань банкротства. Об этом написал старший научный сотрудник программы энергетической безопасности и изменения климата Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Эдвард Чоу для KyivPost, передает РБК-Украина.

"Текущие кризисные условия низкого спроса, низкие цены и системные неплатежи ставят систему электроснабжения на грань банкротства. Неестественные регуляторные решения, в том числе приостановленное разрешение на импорт электроэнергии из России и Беларуси, только усугубили опасную ситуацию", - написал Чоу.

Он также отметил, что сегодня цены на электроэнергию в Украине одни из самых низких в Европе. В частности, европейские промышленные потребители в среднем платят за электроэнергию в 1,5 раза больше, чем в Украине, а европейские домохозяйства - в 4 раза больше, чем украинские. Что, по мнению эксперта, катастрофично для украинской энергоотрасли.

"Для сектора, страдающего от десятилетий недостаточных инвестиций, это является рецептом катастрофы. В конечном счете, это политическое решение о том, строить ли современную энергетическую систему, основанную на конкурентном рынке, прозрачном регулировании и рыночном ценообразовании, или возвращаться к изношенному административному контролю, такому как обязательства по коммунальным услугам и предельные цены, с предсказуемым искажением рынка", - написал Чоу.

Эксперт полагает, что сейчас украинский президент стоит перед выбором: продолжать реформирование страны, в частности энергорынка, или же стать одним из переходных лидеров.

"Президент Владимир Зеленский может стать еще одним переходным лидером в долгом пути Украины к рыночной экономике или же он может стать трансформационным лидером и поборником структурных реформ", - написал Чоу.

Напомним, ранее народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко заявил, что энергетическая отрасль приблизилась к коллапсу, и необходимо срочно назначить профессионального министра энергетики с профессиональной командой.

В свою очередь народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец считает, что энергетический кризис и остановка угольной отрасли Украины была спровоцирована действиями председателя парламентского комитета Андрея Геруса.