141 человек в Южной Корее сдали положительный тест на COVID-19 после выздоровления

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141 южнокореец, имевшие все признаки выздоровления от COVID-19, получили положительный результат повторного тестирования.

Об этом сообщили в четверг в Центре по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Заместитель директора ведомства Квон Джун Вок сказал, что эксперты не могут пока объяснить, почему так случилось, что у уже выздоровевших людей вновь нашли опасный вирус. Большинство экспертов считают маловероятным, что кто-то может быть повторно заражен коронавирусом вскоре после выздоровления.

Квон Джун Вок сказал, что правительство Южной Кореи изучает образцы, собранные у пациентов, чтобы проверить, могут ли они распространять коронавирус. По его словам, выводы будут готовы через две недели.

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