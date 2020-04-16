"На меня вешают эту смерть без каких-либо доказательств и причинно-следственных связей", - Чорновол о подозрении. ДОКУМЕНТ

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Бывшая народный депутат Татьяна Чорновол заявила, что впервые в суде, где избирают ей меру пресечения, увидела выдвинутые ей подозрение.

Об этом Чорновол написала в Facebook и опубликовала документы с текстом подозрения, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня на суде впервые прочитала подозрение, ведь я то знаю, что не причастна к трагедии - смерти гражданина Захарова. Я лично занималась эвакуацией работников офиса Партии Регионов. Даже те куцые данные, которые есть в материалах дела и предоставленные мне в ходатайстве о мере пресечения, свидетельствуют, что гражданин Захаров почему-то зашел в задымленные помещения после того, как активистов Майдана там уже не было, пожар был потушен пожарными и территория была занята беркутом и вооруженными титушками", - написала Чорновол.

Она добавила: "В подозрении на меня вешают эту смерть без каких-либо доказательств и причинно-следственных связей".





Бывшая народный депутат прокомментировала мотив, описанный в подозрении.

"В первом абзаце цель моих действий - "проникновение" в офис ПР. Подтверждаю. Однако, в следующем абзаце следствие утверждает без каких-либо доказательств, что мои действия были "направлены на умышленное противоправное причинение смерти другим людям", в следующем абзаце снова с "целью умышленного противоправного причинения смерти охранникам и другим сотрудникам Центрального аппарата "Партии Регионов". То есть это уже обвинение в покушении на массовые убийства? Как этот мотив, установленный следствием без всякого доказательства, согласуется с многочисленными видео в интернете, где я защищаю работников офиса ПР от самосуда майдановцев", - отметила Чорновол.

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