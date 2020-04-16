Порошенко о деле Чорновол: Мы будем защищать каждого, кто окажется под давлением "клики Януковича"

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Уголовное преследование активистки Майдана, народного депутата восьмого созыва Татьяны Чорновол - это спланированная атака соратников Януковича на участников Революции Достоинства.

Об этом сказал журналистам пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

Он отметил, что преследование оппозиции и попытки ограничить ее парламентские права - это явления одного порядка.

"Я четко подчеркиваю еще раз - это попытка реванша, это конкретные действия соратников Януковича, которые были назначены, десантированы в правоохранительные, прокурорские и судебные структуры", - подчеркнул Порошенко.

"На сегодняшний день - это не только Татьяна. Вызвали на допрос депутата нашей фракции Владимира Вятровича за шаги по мероприятиям по годовщине Голодомора. Продолжается давление на Софию Федыну. Продолжается давление на Марусю Звиробий. Продолжается давление на других наших депутатов, включая вашего покорного слугу", - добавил Порошенко.

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"Я думаю, что это из одного ряда с теми попытками ограничить права оппозиции, которые мы видим сегодня в зале. Вместо того, чтобы объединить государство, вместо того, чтобы объединить все политические силы вокруг защиты Украины, украинского населения от коронавируса, они пытаются их раскалывать", - отметил Порошенко.

"Мы будем защищать Таню Чорновол. Мне было очень приятно, когда ОО "Дело общин" буквально за один - два часа собрала на адвокатские услуги уже более 140 000 гривен. И так же мы будем защищать каждого, кто будет находиться под давлением этой "клики Януковича", которая находится в правоохранительных органах включая Бабикова, который сейчас претендует на то, чтобы возглавить ГБР. Посмотрите - прямой конфликт интересов: он получал деньги от Януковича - и на сегодняшний день расправляется с Героями Майдана", - заявил Порошенко.