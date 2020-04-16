"Надо непременно нассать в глаза всему обществу. Надо показать, что справедливость и объективность отсутствуют", - адвокат Маслов о деле Чорновол

4052

Судья Вовк, отправив под стражу Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и арестовав Яну Дугарь, в своих решениях сослался на "практику ЕСПЧ", которой не существует, полностью исказив ее смысл на противоположный.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил адвокат Леонид Маслов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он с ужасом наблюдал заседания в Печерском суде об избрании меры пресечения (круглосуточный домашний арест) Татьяне Чорновол.

"Что меня так сильно раздражает как в этом деле, так и в больной системе досудебных процессов вообще. Постоянное и вопиющее пренебрежение правилами предварительной квалификации преступления. Следственные судьи постоянно прикрываются тем, что они не устанавливают вину и не связаны презумпцией невиновности. Нет, связаны! Связаны также обязанностью проверять принадлежность и допустимость доказательств, иногда другим по сравнению с судебным разбирательством есть только предмет доказывания и поэтому стандарт принадлежности", - отметил он.

По его словам, исходя из фактов, указанных в подозрении Чорновол, у нее не было умысла на убийство.

Также читайте: Начатые против активистов Майдана дела - работа российской агентуры в Украине, - Яценюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Постоянное и вопиющее пренебрежение стороной обвинения стандартов доказывания и предъявления доказательств. Так, в ходатайстве, они, например, не добавили техническую экспертизу, на которую ссылались, а также добавили судебно-медицинскую, на которую не ссылались. Я не говорю уже об обычной пиар-акции вокруг собственных несуществующих "доказательств", - сообщил Маслов.

По его словам, в суде "наваляли голословный бред о влиянии на свидетелей и экспертов без каких-либо доказательств, а этот риск равно как риск побега - пояснили исключительно тяжестью обвинений" и тем, что подозреваемая авторитетный человек. Будто авторитет сразу исчезнет в случае домашнего ареста.

"Есть ли состав преступления в действиях Т. Чорновол? Конечно да, если бы не соответствующий закон, который исключает ответственность участников Революции Достоинства (кроме убийств). А вот убийство здесь притянуто за уши. Это очевидно для всех. Но надо непременно нассать в глаза всему обществу. Надо показать, что справедливость и объективность отсутствуют", - отметил Маслов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко о деле Чорновол: Мы будем защищать каждого, кто окажется под давлением "клики Януковича"



