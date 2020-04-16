Наказывать за "поправочный" терроризм хотят не "слуг народа", а весь парламент, - нардеп "Голоса" Юрчишин об изменениях в Регламент Рады

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Закон об изменениях в Регламент ВР требует внесения предохранителей.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп ("Голос") Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Большинство говорит, что не может сегодня принять временные изменения в Регламент. Обещают завтра. Голос остается на позиции, что №1043 можно принимать только на временной основе. Почему нет доверия большинству? Ответ прост - Венедиктова. Помните, мы добились открытого конкурса на должность главы ГБР при участии международников (правка Ярослава Железняка)? Большинство гарантировало, что так и будет. Но ... конкурса не было, а был назначен и.о. депутат от большинства, которая привела в ГБР адвоката Януковича. Тоже фактически без конкурса. Как результат - дело Чорновол. И не только", - заявил Юрчишин.

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"Доверие строится на выполнении договоренностей. Большинство их постоянно нарушает. Поэтому сначала внесение предохранителей в закон, а лишь тогда голосование. Спам авторства "Слуг народа" дубинских и василевских-смаглюк. По ним никакого решения большинства. Оно их поддерживает. А наказывать за их терроризм хотят не слуг, а весь парламент", - резюмировал Юрчишин.





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