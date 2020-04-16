К законопроекту о банках подали 16 572 поправки, из них 4 770 комитет отклонил, - "слуга народа" Гетманцев

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В таблицу к законопроекту №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" внесено 16 572 поправки, из которых комитет отклонил 4 770.

Об этом заявил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Данила Гегманцев ("Слуга народа"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день в таблице уже есть, и это окончательное количество, 16572 поправки, из которых на сегодня отклонено 4770 поправок. Возможно, при редактировании таблицы эти цифры изменятся, но разница будет небольшой", - сказал Гетманцев.

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Он отметил, что большинство правок учтены или полностью, или редакционно, а с принятием в целом законопроекта №1043 об изменениях в регламент процедура рассмотрения оставшихся правок и документа в целом значительно упростится.

"Мы обосновано считаем, что, наверное, рассмотрим в комитете этот законопроект и до конца следующей недели сможем передать его на рассмотрение парламенту", - сказал председатель профильного комитета.