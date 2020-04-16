В плену наемников РФ на Донбассе остаются 50 украинцев, - Восточноукраинский центр общественных инициатив. СПИСОК

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В плену наемников РФ на Донбассе остаются 50 украинцев, - Восточноукраинский центр общественных инициатив. СПИСОК

16 апреля 2020 г состоялся обмен удерживаемыми лицами с наемниками РФ на Донбассе.

Из тюрем "ДНР" освободили 9 пленных, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Восточноукраинский центр общественных инициатив".

  1. Алакоз Александр
  2. Гриненко Николай
  3. Илюхин Николай
  4. Карась Владимир
  5. Костев Евгений
  6. Помеляйко Александр
  7. Садовский Александр
  8. Сирык Вадим
  9. Шайдов Виктор

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Из тюрем "ЛНР" освободили 11 пленных:

  1. Желдак Виталий
  2. Мироныч Сергей
  3. Можаев Валентин
  4. Полозов Николай
  5. Попова Алевтина
  6. Русинов Сергей
  7. Сливка Иван
  8. Сливка Александр
  9. Табачный Александр
  10. Штиль Александр
  11. Яковенко Александр

"Восточноукраинский центр общественных инициатив" отмечает, что на обмен не попали более 50 пленных, в частности (приводим список на языке оригинала):, 

  1. Атаманчук Віталій
  2. Боранов (Божок) Станіслав
  3. Гаррюс Андрій
  4. Геремес Сергій
  5. Гордійчук Юрій
  6. Горобець Василь
  7. Грек Владислав
  8. Григоров Антон
  9. Гриненко Микола
  10. Дреєв Вадим
  11. Дубровін Сергій
  12. Єна Артем
  13. Желдак Віталій
  14. Засипка В’ячеслав
  15. Качинський Андрій
  16. Ковальчук Богдан
  17. Корсун Павло
  18. Котенко Катерина
  19. Мазуров Сергій
  20. Максимчук Геннадій
  21. Малюх Анатолій
  22. Матвійчук Геннадій
  23. Матюшенко Валерій
  24. Мирончук Ігор
  25. Москаленко Сергій
  26. Назаренко Ігор
  27. Оніщук Роман
  28. Панченко Станіслав
  29. Парвоторов Дмитро
  30. Парфенюк Дмитро
  31. Пастернак Олександр
  32. Пєх Олена
  33. Подвезко Павло
  34. Сагайдак Роман
  35. Сандулов Петро
  36. Сидоренко Андрій
  37. Синюков Володимир
  38. Сінченко Григорій
  39. Ставцев Євген
  40. Страхов Андрій
  41. Твердой Роман
  42. Федорук Олена
  43. Філіпченко Віктор
  44. Хальдун Наеф Сайл Харахшех
  45. Хараберюш Дмитро
  46. Хараберюш Сергій
  47. Хотєнов Сергій
  48. Черевченко Юрій
  49. Чміль Віталій
  50. Юрчак Марина
Обмен пленными
Донбасс пленные
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