Настоятель храма УПЦ МП в Днепре купил участок в 25 соток и в этот же день объявил сбор на нужды храма на свою личную карту, - СМИ. ФОТО

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Настоятель храма Иверской иконы Божией Матери, протоиерей Николай Несправа владеет домом в Днепре на 200 квадратов, а также несколькими земельными участками и недвижимостью в Днепропетровской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Слідство.Info".

14 апреля на странице храма в Фейсбуке была опубликована просьба о пожертвованиях. "В связи с введением карантина, финансовая поддержка храма значительно оскудела. Богослужения не прекращаются, средства на социальные проекты, коммунальные платежи и хозяйственные расходы стремительно истощаются. Просим поддержать нас в трудную минуту", — сказано в сообщении.

В этот же день настоятель храма Николай Несправа приобрел земельный участок площадью 25 соток в селе Шульговка в 70 километрах от Днепра. Говорит, что за собственные средства.

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"У меня есть работа. Я работаю в университете внутренних дел (Днепропетровский государственный университет внутренних дел. - Ред.), я профессор кафедры международных отношений. Кроме этого, хобби — я 20 лет занимаюсь ландшафтным дизайном, экодизайном", — отмечает Несправа.

В этом же селе у протоиерея есть еще один участок площадью 25 соток и небольшое помещение. По словам настоятеля, они достались ему в подарок. Несправа говорит, что будет выращивать на этих участках растения, занесенные в Красную книгу. Он утверждает, что новый участок находится рядом со старым. Но по данным кадастровой карты, между ними растет лес.

Живет священник в частном доме в Днепре, который, по его словам, имеет 200 квадратов площади и размещается на участке площадью пять соток. "Я в этом доме живу 20 лет", — говорит настоятель храма и добавляет, что дом достался ему от родителей.

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Также Николаю Несправе с 2014 года принадлежат два участка общей площадью 20 соток в селе Царичанка, расположенном на расстоянии 90 километров от областного центра. По словам настоятеля, на них хотели создать лабораторию экологических исследований, но неудачно выбрали место, так что участки стоят заброшенными.

Храм Иверской иконы Божией Матери принадлежит к Днепропетровской епархии УПЦ Московского Патриархата. Он был построен в 1998 году в сосновом лесу в северной части Днепра. С тех пор его настоятелем является Николай Несправа.

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Онлайн-сбор пожертвований Несправа объясняет тем, что эти средства нужны для обеспечения работы храма. "Мы посоветовались, каким способом лучше собирать пожертвования, и решили сделать через эту услугу", — говорит он. По его словам, за последние сутки поступило около восьми тысяч гривен пожертвований.