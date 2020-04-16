В Беларуси выявили больше больных COVID-19, чем в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения Беларуси
"По состоянию на 16.04.2020 в Беларуси проведено 81 тыс. 246 тестов на коронавирусную инфекцию.
Зарегистрировано 4204 человек с наличием коронавирусной инфекции. 65 пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких.
Умерли 40 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - отмечается в сообщении.
Для проведения тестирования в Беларуси работают 24 лаборатории.
В Украине по состоянию на утро 16 апреля заболевание подтвердили у 4161 человека, из них 116 человек умерли, 186 - вылечились.
Сообщается, что в Украине провели 42823 ПЦР-теста, в Беларуси тестов провели вдвое больше - 81246.