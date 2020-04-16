Количество зараженных коронавирусом в Европе приближается к миллиону, ближайшие недели будут критическими, - ВОЗ

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Директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге заявил, что следующие недели будут критическими для борьбы с пандемией коронавируса в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

Он отметил, что число случаев заболевания по всему региону продолжает расти.

"За последние 10 дней количество зарегистрированных случаев заболевания в Европе почти удвоилось и приблизилось к 1 миллиону", - сообщил Клюге.

По его словам, это означает, что около 50% глобального бремени COVID-19 приходится на Европу, сказал Клюге. Он также добавил, что в результате эпидемии в Европе погибло более 84 000 человек.

"Грозовые тучи этой пандемии все еще тяжело нависают над европейским регионом", - отметил Клюге.

Клюге также отметил, что Европа должна действовать с крайней осторожностью, рассматривая вопрос об ослаблении ограничений. По его словам, любой шаг по отмене карантинных мероприятий должен в первую очередь учитывать несколько ключевых факторов, в частности, то, что передача в стране контролируется, риски вспышки минимизируются и системы здравоохранения имеют возможность выявлять, тестировать, отслеживать и изолировать случаи заболевания COVID-19.

"Мы остаемся в эпицентре бури... Если вы не можете обеспечить соблюдение этих критериев до ослабления ограничений, я настоятельно призываю вас переосмыслить ситуацию. Быстрого возврата к нормальной жизни быть не может", - сказал Клюге.

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