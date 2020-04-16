Минздрав рекомендует местным органам запретить функционирование рынков, - постановление. ДОКУМЕНТ

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении №10, опубликованном на сайте Минздрава.

"Рекомендовать местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в местах массового скопления людей, запретить функционирование рынков (продовольственных, непродовольственных и смешанных)", - говорится в тексте постановления.

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.

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