Минздрав рекомендует местным органам запретить функционирование рынков, - постановление. ДОКУМЕНТ

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Минздрав рекомендует местным органам запретить функционирование рынков, - постановление. ДОКУМЕНТ

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении №10, опубликованном на сайте Минздрава.

"Рекомендовать местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления с целью противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в местах массового скопления людей, запретить функционирование рынков (продовольственных, непродовольственных и смешанных)", - говорится в тексте постановления.

Напомним, 31 марта Министерство здравоохранения позволило властям на местах открыть продуктовые рынки во время карантина, но приказало строго придерживаться определенных ограничений.

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Минздрав рекомендует местным органам запретить функционирование рынков, - постановление 01

Коронавирус и карантин
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Топ комментарии
+8 dwt
Где опасность больше еще большой вопрос, если на рынке у нас людей почти нет, а в супермаркете не протолкнуться
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16.04.2020 16:56
+7 Who's Here
То есть сначала они голосуют за ЗЕ, а потом он им запрещает работать и оставляет без денег даже на еду? Минздрав рекомендует местным органам запретить функционирование рынков, - постановление - Цензор.НЕТ 40
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16.04.2020 16:53
+7 Джетро
А чим "масове скупчення" людей в супермаркетах краще "масового скупчення" людей на ринках, тим більше, що закриття ринків якраз і збільшує щільність людей в супермаркетах, бо людей там стане більше.
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16.04.2020 17:00
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