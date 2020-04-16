Большая часть схем с НДС прекращена, - глава налогового комитета ВР Гетманцев

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Большая часть системных схем с махинациями налога на добавленную стоимость (НДС) прекращена.

Об этом депутат "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы видим рост объема зарегистрированных налоговых накладных по НДС в апреле, за март, несмотря на сокращение объема облагаемых налогом операций. Это важно. Налоговая нагрузка год к году выросла с 2,08% до 2,24% — это большой рост. Он свидетельствует о прекращении большей части системных схем злоупотреблений с НДС, которые имели место при бывшей власти", — сказал Гетманцев.

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Напомним, ранее в комментарии Цензор.НЕТ бывший министр финансов Игорь Уманский заявил, что 30 марта подал заявления в Офис Генпрокурора и в СБУ. А вместе с ними передал информацию о схемах уклонения от уплаты НДС, компаниях, которые в них задействованы. "Там есть коды ЕГРПОУ, видно, через кого и как происходили те или иные операции", - сказал тогда экс-министр финансов.

13 апреля Уманский заявил, что Офис Генпрокурора открыл по его заявлению уголовное производство.