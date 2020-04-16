В Киеве объявили штормовое предупреждение: ураганный ветер и туча пыли

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Управление экологии и природных ресурсов КГГА объявило в Киеве штормовое предупреждение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление, порывы ветра достигают 17-22 м/с.

"Ураганный ветер несет над городом тучу пыли. Видимость очень низкая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежной зимой, отсутствием привычной нормы осадков.

"Как следствие - воздушная эрозия грунтов, снижение уровня грунтовых вод, которые и являются причинами образования пыли, которую в столицу принес северно-западный ветер", - добавили в управлении.

В КГГА также призвали оставаться дома, а в случае нахождения на улице держаться подальше от деревьев, линий электропередач и рекламных бордов.

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