Депутаты из "Батькивщины" готовы взять Чорновол на поруки, - Тимошенко

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Члены фракции "Батькивщины" готовы взять на поруки народного депутата VIII созыва Татьяну Чорновол.

Об этом заявила председатель фракции "Батькивщины" Юлия Тимошенко на брифинге 16 апреля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Укринформ".

"Я и наша команда выступили в поддержку Татьяны Чорновол. И члены нашей команды также будут брать ее на поруки для того, что ее не арестовали ", - заявила Тимошенко.

Она добавила, что "Батькивщина" будет противодействовать "всем, что связано с политическими расправами, репрессиями над теми людьми, которые на Майдане получили право Украины быть европейской".

Ранее о готовности взять Чорновол на поруки заявили во фракции партии "Европейская солидарность".

Как писал ранее Цензор.НЕТ, 18 февраля 2014 года в офисе партии Регионов погиб Владимир Захаров: "Во время пожара в офисе ПР Захаров не вышел из здания, а пошел в кабинет наверх. Там он насмерть отравился угарным газом. Рядом с ним был открытый сейф, в кармане Захарова обнаружена крупная сумма денег. Очевидно, Захаров во время пожара поспешил забрать свои средства. Его тело нашли около 17:00, то есть уже после разгона демонстрации на Институтской и в Мариинском парке".

10 апреля 2020 г. экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

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