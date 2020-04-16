Результат действий Минюста должен быть уже очень скоро, иначе государство потеряет 7 млрд грн, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о решении суда в пользу Суркисов

Об этом член правления "ПриватБанка" Роман Сульжик написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Проигрыш 7 миллиардов гривен компаниям, связанным с бывшими владельцами, особенно, когда я знаю, но не могу озвучить источник происхождения этих 7 миллиардов гривен, это очень неприятно. И особенно неприятно бессилие - я мало что понимаю в этих кассациях, ухвалах, окружных и апелляционных судах, просто понимаю, что произошла несправедливость", - заявил он.
"Но есть и хорошие новости. Юристы подали заявление, на основе которого Министерство юстиции может проверить действия исполнительной службы, и, в свою очередь, провести действия по восстановлению справедливости", - добавил Сульжик.
"Так что, отвечая всем, кто мне писал вчера и кто переживает за страну и ее будущее, не все потеряно - мяч в руках Минюста, который, я уверен, выступает в этом матче на стороне закона, а значит Украины. Они уже написали, что не будут взыскивать деньги с банка, но юристы говорят, что есть все основания полностью закрыть исполнительное производство, что вполне в их полномочиях. Результат действий Минюста должен быть уже очень скоро, иначе государство может потерять 7 млрд грн дивидендов. Держу за нас кулаки!" - резюмировал Сульжик.
Напомним, Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского суда Киева, обязывающее государственный "Приватбанк" выплатить более $250 млн офшорным компаниям, принадлежащим семье Суркисов.
23 мин. ·
Создатель Твиттера Джек Дорси пожертвовал четверть всего того, чем владеет - один миллиард долларов США - на помощь в борьбе с коронавирусом. Наверняка все слышали эту новость. А сколько пожертвовали наши легендарные и известные на весь мир миллиардеры? Ответ такой: на фоне их капитализации эта сумма стремится к нулю.
Но нет, подождите! Вот же, кажется, новость о том, что Суркисы пожертвовали 250 миллионов долларов! Ну моложцы! Наконец-то!.. А, нет. Наоборот. Это мы им скинемся: "Братья Суркисы выиграли апелляцию у Приватбанка на сумму 7 млрд гривен." То есть нас ограбят второй раз в одном и том же банке. Как такое вообще возможно??? С нашей судебной системой - легко!
Коротко:
1) ПБ - государственный банк;
2) связанные (юридический термин) с акционерами ПБ лица - братья Суркисы - имели депозитные вклады в ПБ до того, как из него начался вывод средств;
3) депозитные вклады Суриков были арестованы, и превратились в акции банка, принадлежащие государству, после того, как обескровленный банк был национализирован;
4) Суркисы пошли в самый известный в мире своей продажностью Печерский суд и "выиграли" его. Получив, кстати, лишь "ухвалу", а не полноценное решение суда. Позже они "выиграли" и вторую инстанцию. Теперь, налогоплательщики, бабло на бочку! Скинуться!
Это какой-то ядерный пu3д∑ts! Если государство не в состоянии защитить интересы налогоплательщиков в государственных же инстанциях в такое сложное время, то возникает вопрос: зачем тогда вообще платить налоги, если одни парни блокируют целый парламент ради интересов одного олигарха, а другие - ставят на колени судебную систему ради возвращения своего депозита в ими же (вместе с компаньоном) ограбленном банке. Мне кажется, что такое даже в Сомали и Республике Бангладеш невозможно...