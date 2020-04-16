Результат действий Минюста должен быть уже очень скоро, иначе государство потеряет 7 млрд грн, - член правления "ПриватБанка" Сульжик о решении суда в пользу Суркисов

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Юристы уже подали заявление, на основе которого Министерство юстиции может проверить действия исполнительной службы, и провести действия по восстановлению справедливости.

Об этом член правления "ПриватБанка" Роман Сульжик написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Проигрыш 7 миллиардов гривен компаниям, связанным с бывшими владельцами, особенно, когда я знаю, но не могу озвучить источник происхождения этих 7 миллиардов гривен, это очень неприятно. И особенно неприятно бессилие - я мало что понимаю в этих кассациях, ухвалах, окружных и апелляционных судах, просто понимаю, что произошла несправедливость", - заявил он.

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"Но есть и хорошие новости. Юристы подали заявление, на основе которого Министерство юстиции может проверить действия исполнительной службы, и, в свою очередь, провести действия по восстановлению справедливости", - добавил Сульжик.

"Так что, отвечая всем, кто мне писал вчера и кто переживает за страну и ее будущее, не все потеряно - мяч в руках Минюста, который, я уверен, выступает в этом матче на стороне закона, а значит Украины. Они уже написали, что не будут взыскивать деньги с банка, но юристы говорят, что есть все основания полностью закрыть исполнительное производство, что вполне в их полномочиях. Результат действий Минюста должен быть уже очень скоро, иначе государство может потерять 7 млрд грн дивидендов. Держу за нас кулаки!" - резюмировал Сульжик.

Напомним, Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского суда Киева, обязывающее государственный "Приватбанк" выплатить более $250 млн офшорным компаниям, принадлежащим семье Суркисов.