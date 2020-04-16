Пылевая буря: трассу М07 "Киев-Ковель-Ягодин" перекрыли в обоих направлениях из-за ДТП с жертвами

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На автодороге международного значения М-07 "Киев-Ковель-Ягодин" в 55 км от Киева произошло крупное ДТП с участием шести автомобилей (четыре грузовых и два легковых), есть погибшие и травмированные.

Речь идет о трассе, также известной как Варшавская или "Варшавка". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Патрульной полиции в Фейсбуке.

Как отмечается в сообщении, ДТП произошло из-за непогоды.

"Сейчас из-за пыли, которая поднялась вверх в результате сильного ветра, недостаточная видимость на автодорогах... Просьба к участникам дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Если есть возможность, отложите запланированную поездку. Если вы уже в пути — остановитесь и переждите непогоду. Пешеходы, без необходимости не выходите на улицу", — призвали в полиции.

Как сообщалось, Киев после обеда в четверг накрыла пылевая буря, в городе сильный ветер, на дорогах пониженная видимость.

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