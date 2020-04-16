У трех священников на Ивано-Франковщине подтвержден COVID-19, - ОГА

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На Ивано-Франковщине у трех священников подтвердили COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом на онлайн-брифинге сообщил и.о. председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федорив.

По его словам, лабораторно подтвержден диагноз COVID-19 у трех священников.

Федорив отметил, что всего в области с подозрением на коронавирус к медикам обратилось восемь священников.

"Шесть священников проходят лечение в медучреждениях, а двое находятся на самоизоляции дома", - добавил он.

В Ивано-Франковской области по состоянию на 16 апреля инфицирован коронавирусом 401 человек, 18 выздоровели и 31 умер.

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