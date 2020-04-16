Главы МИД стран "нормандской четверки" собираются обсудить ситуацию в Украине, - МИД РФ

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четверка,нормандская

Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" готовят встречу в формате видеоконференции, на которой будет обсуждаться ситуация в Украине.

Соответствующее сообщение опубликован на сайте МИД России, информирует Цензор.НЕТ.

В сообщении сказано, что к такому решению министр иностранных дел России Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас пришли во время телефонного разговора.

"Министры условились учесть развитие ситуации при подготовке видеоконференции глав внешнеполитических ведомств "нормандской четверки", дата которой будет дополнительно согласована", — говорится в сообщении МИД РФ.

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Напомним, предыдущая встреча лидеров "нормандской четверки" (Германии, России, Франции и Украины) прошла в Париже 9 декабря 2019 года. Она состоялась после трехлетнего перерыва.

Нормандские переговоры
Лавров МИД РФ нормандская четверка Маас
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Топ комментарии
+12 Rino Onix
Главы МИД стран "нормандской четверки" собираются обсудить ситуацию в Украине, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 6559
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16.04.2020 17:33
+2 Ali Hasan
Не забувайте запросити на цю зустріч повноправних членів за рішенням Єрмака - Консультаційну групу.
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16.04.2020 17:33
+1 Максім ХОЙ 07fb0949
тому що печеніги попиздили у слов'ян всі наші слова
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16.04.2020 17:40
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