Нардеп ОПЗЖ Суркис хочет отобрать у страны 7 млрд, а его соратники пиарятся по больницам с дешевыми масками и перчатками, - Казанский

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Вчерашнее решение Апелляционного суда Киева о необходимости выплаты "Приватбанком" 7 млрд гривен семье Суркисов нанесет удар по каждому украинцу.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера самый гуманный и справедливый в мире киевский суд обязал государственный "Приватбанк" выплатить офшорам братьев Суркисов 7 млрд грн. Эти деньги были у них на счетах, когда "Приват" национализировали. А поскольку Суркисы являются бизнес-партнерами Коломойского и считаются связанными лицами, их деньги тогда вместе с банком перешли государству в счет покрытия тех убытков, которые понесла страна из-за национализации.

Само собой, расставаться с такой жирной суммой Суркисы не пожелали. И теперь хотят обложить нас данью под прикрытием пандемии и карантина. Выплачивать олигархам 7 миллиардов придется, разумеется, не какому-то абстрактному государству, а всем нам - украинским налогоплательщикам. Каждому из нас Суркисы залезут в карман", - отметил он.

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Казанский также подчеркивает, что Григорий Суркис - народный депутат от ОПЗЖ, который с одной стороны обдирает пенсионеров и врачей, а с другой - его соратники по партии Юрий Бойко и Наталья Королевская радостно пиарятся перед телекамерами "112 канала" и дарят больницам дешевые маски и перчатки.

"Глядя в объективы камер, они прекрасно помнят о том, что их коллега по фракции ОПЗЖ в этот самый момент хочет обложить страну данью в 7 млрд. Но продолжают выдавать себя за благодетелей и фальшиво сочувствовать медикам. 7 млрд грн - это 7000 аппаратов ИВЛ. Но Суркисам деньги нужнее, поэтому вместо аппаратов нам придется заплатить им. А потом добрый Бойко, так и быть, подарит какой-нибудь больнице микроавтобус зеленки и бинтов", - отмечает журналист.

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"Вот после таких историй и начинаются Майданы. И когда обозленная кризисом и бедностью толпа в очередной раз пойдет громить правительственный квартал, не нужно будет рассказывать про американские печеньки и заговор соросят. Люди выходят на Майдан не за печеньки, а из-за тупой жадности потерявших берега чиновников, судей и депутатов, которых 2014-й год так ничему и не научил", - резюмирует Казанский



