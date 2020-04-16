Кабмин назначил и.о. министра энергетики Буславец

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Кабинет Министров в четверг провел внеочередное заседание с единственным вопросом на повестке дня - назначении нового исполняющего обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, посещающий заседания правительства.

Он отметил: "Был только что на внеочередном заседании Кабмина.

Виталий Шубин уволен с должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды-исполняющего обязанности министра.

На эту должность назначена Ольга Буславец".

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