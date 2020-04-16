Кабмин назначил и.о. министра энергетики Буславец

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, посещающий заседания правительства.
Он отметил: "Был только что на внеочередном заседании Кабмина.
Виталий Шубин уволен с должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды-исполняющего обязанности министра.
На эту должность назначена Ольга Буславец".
робимо ставки, наскільки ахметка підніме нам тарифи ?
фофочку усі пинають як хочуть..
Вважаю, що з огляду на ситуацію в країні, уряд має повне право націоналізувати енегрокампанії, які зараз швиденько банкротить рудий шахрай.