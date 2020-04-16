Кабмин назначил и.о. министра энергетики Буславец

3794 12
Кабмин назначил и.о. министра энергетики Буславец

Кабинет Министров в четверг провел внеочередное заседание с единственным вопросом на повестке дня - назначении нового исполняющего обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, посещающий заседания правительства.

Он отметил: "Был только что на внеочередном заседании Кабмина.

Виталий Шубин уволен с должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды-исполняющего обязанности министра.

На эту должность назначена Ольга Буславец".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На заседании в четверг ВР назначит министра энергетики, - Арахамия

Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7 Kolja Stambulskij
кобыла из ахметкиной конюшни...
показать весь комментарий
16.04.2020 17:51
+2 Kost Crys
шмига теж з ахметівських..

робимо ставки, наскільки ахметка підніме нам тарифи ?

фофочку усі пинають як хочуть..
показать весь комментарий
16.04.2020 18:04
+1 Вла
"папучччіку гейвольюції" ахмєтхану треба рятувати свою бізнес-імперію?
Вважаю, що з огляду на ситуацію в країні, уряд має повне право націоналізувати енегрокампанії, які зараз швиденько банкротить рудий шахрай.
показать весь комментарий
16.04.2020 18:03
Смотреть комментарии