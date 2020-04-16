Пожары в Чернобыльской зоне возобновились, - член общественного совета ГАЗО Емельяненко. ФОТО

3713

Песчаная буря во многих местах раздувает очаги тления до состояния открытого огня.

Об этом сообщил в Фейсбуке член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Возобновились пожары в Чернобыльской зоне. Песчаная буря 16.04 раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах", — написал он.

Емельяненко выразил надежду, что на этот раз государство отреагирует мгновенно и без задержки.

Ранее пресс-служба ГСЧС сообщила, что по состоянию на 12:00 16 апреля в зоне отчуждения нет открытого огня, подразделения спасателей ликвидируют очаги тления на пнях и остатках древесины.

Смотрите на Цензор.НЕТ: МВД обнародовало кадры борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне. ВИДЕО

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.

Также на Цензор.НЕТ: В Чернобыльской зоне тушат очаги тления в 4 лесничествах, радиация - в норме, - ГСЧС. ФОТОрепортаж



