С начала суток 16 апреля враг один раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

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16 апреля 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Для обстрела наших подразделений вблизи поселка Пески противник применил автоматические станковые гранатометы. Эффективно используя дежурные огневые средства, украинские военнослужащие оперативно пресекли преступную активность захватчиков.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов нет.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений".

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