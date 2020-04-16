Военный городок в Мукачево для 128-й ОГПБ достроят в мае, - Ермак. ФОТО

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Глава Офиса президента Андрей Ермак обнародовал информацию о том, что президент Зеленский посетил строящийся военный городок в Мукачево.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

В сообщении отмечается: "Сегодня вместе с Президентом Владимиром Зеленским посетили современный военный городок в Мукачево.

Здесь построили новую казарму с хорошими и удобными квартирами. Почти закончен ремонт столовой, в которой уже установили новейшее оборудование для кухонь. В общем все сделано качественно и профессионально.

Полностью военный городок будет готов уже в мае. И в нем разместят подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Конечно, можно еще раз сказать очевидны слова, военнослужащие должны быть обеспечены всем необходимым. Но, по моему мнению, именно такие объекты демонстрируют, что государство уважает наших воинов и считает их настоящей элитой страны. И мы продолжим развивать современную украинскую армию".

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