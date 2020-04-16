Из-за ветра появилось 3 новых очага тления, но они не несут угрозы, - ГСЧС о пожарах в районе Чернобыля

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В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС из-за шквального ветра появились три новых очага тления, но они не являются масштабными и не представляют угрозу для критически важных объектов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие шквалистых порывов ветра во второй половине дня состоялось осложнения обстановки и появились новых три очага тления, которые не являются масштабными и не носят угрожающий характер", — сказано в сообщении.

В ГСЧС добавили, что пожарные продолжают поливать отдельные участки, на которых наблюдается тление пней, остатков древесины, поваленных сухих деревьев, а также торфяников. Это происходит на территории Корогодского, Дитятковского, Паришивского и Денисовицкого лесничеств.

"Угрозы для критических объектов, такие как "Укрытие", "Вектор" и других нет", — подчеркнули в ГСЧС.

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Ранее вечером 16 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил, что в Чернобыльской зоне из-за сильного ветра возобновились пожары.

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС возник верховой лесной пожар на площади 20 гектаров, спасатели направили на помощь пожарным авиацию. Тушению мешал повышенный радиационный фон.

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Впоследствии в Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения сообщили о нормализации радиационного фона.

13 апреля член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению Зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, огонь подошел к Припяти.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям и замминистра внутренних дел Антон Геращенко выступили с заявлениями о том, что Чернобыльской атомной электростанции и хранилищу ядерных отходов пожар не угрожает.