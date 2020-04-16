Причастные к массовому нарушению карантина при открытии супермаркета в Мариуполе будут наказаны, - Нацполиция

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Все лица, причастные к организации массового и наглого нарушения карантина в Мариуполе, понесут законное наказание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, комментируя скандальную ситуацию в Мариуполе, где около сотни граждан собрались на открытие супермаркета вопреки существующим санитарным нормам и ограничительным мерам.

"Такая ситуация является наглым и грубым нарушением установленных карантинных ограничений. Это недопустимое поведение должностных лиц этой торговой сети. В условиях ежедневного роста количества больных коронавирусом подвергать граждан, среди которых было немало людей пожилого возраста, опасности - не просто вызывающе, а преступно. Следствие установит виновных лиц, и они понесут наказание", - подчеркнул Клименко.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливают и документируют все обстоятельства происшествия. Следователи полиции Донетчины начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

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