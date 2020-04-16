Причастные к массовому нарушению карантина при открытии супермаркета в Мариуполе будут наказаны, - Нацполиция

2067 29
мариуполь

Все лица, причастные к организации массового и наглого нарушения карантина в Мариуполе, понесут законное наказание.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, комментируя скандальную ситуацию в Мариуполе, где около сотни граждан собрались на открытие супермаркета вопреки существующим санитарным нормам и ограничительным мерам.

"Такая ситуация является наглым и грубым нарушением установленных карантинных ограничений. Это недопустимое поведение должностных лиц этой торговой сети. В условиях ежедневного роста количества больных коронавирусом подвергать граждан, среди которых было немало людей пожилого возраста, опасности - не просто вызывающе, а преступно. Следствие установит виновных лиц, и они понесут наказание", - подчеркнул Клименко.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливают и документируют все обстоятельства происшествия. Следователи полиции Донетчины начали уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: В Мариуполе толпа ради обещанных скидок и розыгрышей штурмовала новый супермаркет, игнорируя карантинные ограничения. ВИДЕО

Коронавирус и карантин
карантин Мариуполь Нацполиция Клименко Игорь COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8 wake up-UA
А потім цей же натовп попхається паски святити до УПЦ МП... Причастные к массовому нарушению карантина при открытии супермаркета в Мариуполе будут наказаны, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3906
показать весь комментарий
16.04.2020 18:22
+7 cloud2009 26ea8082
а вот тогда нац.полиция засунет свои языки и понты себе же в задницу...
показать весь комментарий
16.04.2020 18:25
+5 Поедатель Зябликов
ну да... против безоружных граждан мусора - орлы... Причастные к массовому нарушению карантина при открытии супермаркета в Мариуполе будут наказаны, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1831а загрести тех, кто в 15 раз цены на маски взвинтил - этого нашим левоохранителям даже в голову не приходит
показать весь комментарий
16.04.2020 18:25
Смотреть комментарии