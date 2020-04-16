В Великобритании за сутки от COVID-19 скончался 861 человек, с начала эпидемии - 13,7 тыс. граждан

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великобритания

За истекшие сутки в Великобритании зафиксирован еще 861 летальный случай у пациентов с COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, выявлено 18 тыс. 665 новых случаев заражения.

Таким образом, с начала эпидемии в Великобритании диагностировали 417 тыс. 649 случаев заражения, 13 тыс. 729 инфицированных скончались.

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Коронавирус и карантин
Великобритания карантин COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+2 Denys Maiskyi
Великобритания: случаев всего 103,093 чел, новых за сутки +4,617; всего умерших 13,729 умерших за сутки +861. Какие 417 тысяч всего и 18 тысяч за сутки?
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16.04.2020 18:36
+2 Ernst List
Данные из Великобритании правительственый сайт: Number of cases and deaths
As of 9am on 16 April,417,649 tests have concluded, with 18,665 tests carried out on 15 April.

327,608 people have been tested, of whom 103,093 tested positive.

As of 5pm on 15 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 13,729 have died.
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16.04.2020 18:47
+1 буков
Сплутали кількість тестів з хворими. ЦН сплутав.
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16.04.2020 18:50
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