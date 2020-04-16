В Великобритании за сутки от COVID-19 скончался 861 человек, с начала эпидемии - 13,7 тыс. граждан

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За истекшие сутки в Великобритании зафиксирован еще 861 летальный случай у пациентов с COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, выявлено 18 тыс. 665 новых случаев заражения.

Таким образом, с начала эпидемии в Великобритании диагностировали 417 тыс. 649 случаев заражения, 13 тыс. 729 инфицированных скончались.

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