Черновицкая ОГА напоминает, что в области на Пасху вводятся дополнительные карантинные ограничения

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Дополнительные ограничения относительно пребывания граждан в общественных местах вводятся в Черновицкой области с субботы до вторника.

Как передает Цензор.НЕТ, об сообщается на странице Черновицкой областной государственной администрации в Фейсбуке.

"Уважаемые буковинцы, напоминаем, что по рекомендации Государственной комиссии ТЭБ и ЧС с 13:00 субботы, 18 апреля, в 6:00 вторника, 21 апреля, в Черновицкой области будут введены дополнительные ограничительные меры, в частности относительно пребывания граждан в общественных местах! Просим вас соблюдать ограничительные меры и отпраздновать Пасху дома!", - говорится в сообщении.

Ранее введение особого режима в области на 18-21 апреля анонсировал председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

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