В Украине нужно ввести безусловный базовый доход для каждого гражданина, - Шустер. ВИДЕО

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Известный журналист и телеведущий Савик Шустер в прямом эфире своего ток-шоу 10 апреля заявил, что безусловный базовый доход поможет Украине выйти из кризиса в социальной сфере.

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовано на странице "Свободы слова Савика Шустера" в Фейсбуке.

"Кризис коронавируса говорит, что нам надо пересмотреть эту систему социальной защиты в корне. Она больше не работает. И это сегодня понимают все страны… Безусловный базовый доход – это ответственность каждого человека перед своей семьей и обществом. Вот это самое главное. Мы отдаём ответственность человеку. Он распоряжается деньгами. Мы делаем огромный аудит социальной системы. Мы смотрим, сколько у нас коррупции и перерасходов, и неправильных расходов в медицине, в здравоохранении, сколько в социальной политике, в Пенсионном фонде. Всё это убирается. Это огромные деньги. И человек сам начинает распоряжаться своей судьбой. Вот что самое важное", – заявил журналист.

В то же время, по словам Шустера, концепцию безусловного базового дохода всерьез рассматривают уже в Европе.

"Испания уже решила, что она даёт людям безусловный базовый доход во время кризиса коронавируса и после. И это будет составлять примерно 475 долларов в месяц на человека: на члена семьи", – рассказал телеведущий.

Он также отметил, что это один из самых эффективных способов борьбы с коррупцией.

"Я считаю, что безусловный базовый доход – это самая действенная мера против коррупции. Потому что гражданин ответственный за то, что получает от государства, уж точно будет следить за коррупционерами. Потому что все разворованные деньги воруются из его кармана. Поэтому я предлагаю политикам и в парламенте, и в правительстве, и в Офисе Президента очень серьёзно на это посмотреть", - добавил Шустер.