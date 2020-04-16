Требуем от РФ немедленно освободить украинца Сейтосманова, осужденного по сфабрикованным обвинениям в терроризме, - МИД Украины

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Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" в связи с решением Военного апелляционного суда г.Власиха Московской области отклонить апелляционную жалобу адвокатов незаконно удерживаемого в РФ гражданина Украины Энвера Сейтосманов по сфабрикованным обвинениям в терроризме

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Требуем от российской стороны немедленно освободить гражданина Украины Энвера Сейтосманова и других граждан Украины, которые продолжают незаконно содержаться в тюрьмах на территории РФ и оккупированного Крыма. Такой шаг нужно рассматривать не только в контексте восстановления справедливости в отношении невинных людей, но и обеспечения их права на жизнь в условиях пандемии Covid-19", - говорится в ответе спикера МИД Украины Екатерины Зеленко.

Зеленко подчеркнула, что систематические судебные приговоры РФ при отсутствии каких-либо достоверных доказательств свидетельствуют о продолжении позорной практики репрессий против крымскотатарского народа. Более того, в условиях пандемии Covid-19, когда большинство государств рассматривает шаги по предупреждению распространения коронавируса путем освобождения отдельных категорий заключенных, РФ сознательно подвергает опасности жизнь и здоровье невиновного гражданина Украины.

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Также МИД Украины призвало международное сообщество усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения всех незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ и на временно оккупированных территориях Украины, восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Напоминаем, 5 декабря 2019 года Южный окружной военный суд РФ в Ростове-на-Дону приговорил крымского татарина, фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Энвера Сейтосманова к 17 годам лишения свободы