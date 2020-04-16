Освобожденные из плена украинцы сообщают о пытках, изнасиловании и бесчеловечном обращении, - Офис генпрокурора

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Офис Генерального прокурора работает со всеми освобожденными украинцами, чтобы собрать доказательства для Международного уголовного суда в Гааге.

Об этом заявил начальник Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрий Рудь, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Большинство освобожденных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, пыток, что в отдельных случаях приводило к увечьям и гибели", - подчеркнул он.

По данным Офиса генпрокурора, за 6 лет вооруженной агрессии со стороны РФ были противоправно лишены свободы более 3500 человек.

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На Донбассе установлено более 160 мест незаконного содержания украинских граждан. В некоторых из них одновременно содержалось в нечеловеческих условиях от 200 до 300 человек независимо от пола, без должного обеспечения медицинской помощью и питанием.

На сегодня за нарушение законов и обычаев войны привлечены к уголовной ответственности более 80 человек. В отношении 16 из них обвинительные акты направлены в суд.

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В четверг, 16 апреля, состоялся обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернулись 20 граждан, которые содержались на временно оккупированных территориях.