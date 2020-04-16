Больной коронавирусом бомж сбежал из больницы в Кривом Роге

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больница,побег,врач

Мужчину доставили в больницу с диагнозом "пневмония". ПЦР-тест подтвердил у него COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ". Информацию подтвердили в Криворожском отделе полиции.

"Мужчина 1963 года был доставлен в больницу с диагнозом пневмония, однако тест ПЦР дал положительный результат на COVID-19. Сегодня днем ​​он покинул медучреждение, пока мужчину разыскивает полиция", — пояснили в отделе.

Полицейские добавили, что у пациента нет определенного места жительства.

Сейчас в Кривом Роге 6 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, еще 15 человек находятся под подозрением.

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Коронавирус и карантин
бомж карантин Кривой Рог побег Нацполиция COVID-19 коронавирус
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Топ комментарии
+11 Мария Орловская 74b98627
Шо ж там за лікарня така,що навіть безхатьки тікають?
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16.04.2020 19:24
+7 Дмитрий Ч
Скажу более, он не просто сбежал, а стал президеном
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16.04.2020 19:58
+5 Ali Hasan
Там може йому вигризла мозок якась Таня з Кривого Рогу і він вирішив, що краще вмерти від короновірусу, ніж її чути!
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16.04.2020 19:28
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