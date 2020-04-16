Мы разработаем перечень неотложных мер в энергетике, - руководитель Минэкоэнерго Буславец

1706

Новая врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец в течение недели планирует подготовить перечень неотложных мер в энергетическом секторе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает правительственная пресс-служба.

"Сейчас мы переживаем один из крупнейших кризисов за всю историю Украины, и кризис в энергетической отрасли является неотъемлемой ее составляющей. Совершенно очевидно - Решение системных проблем в энергетике является вопросом национальной безопасности, и я осознаю ключевую роль должности министра в такое время. В течение недели будет сформирован перечень мероприятий, в которых нуждается энергетика, как неотложных ", - заявила Буславец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин назначил и.о. министра энергетики Буславец

По ее словам, эти меры будут направлены на техническое, топливное и экономическое сбалансирования сектора энергетики.

В.и.о министра подчеркнула, что украинская энергетика стоит перед многими вызовами, которые требуют оперативного решения.

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 16 апреля освободил Виталия Шубина от должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды, освободив его от исполнения обязанностей министра и назначил вместо Ольгу Буславец, возложив на нее временное выполнение соответствующих обязанностей.