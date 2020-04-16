Мы разработаем перечень неотложных мер в энергетике, - руководитель Минэкоэнерго Буславец

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает правительственная пресс-служба.
"Сейчас мы переживаем один из крупнейших кризисов за всю историю Украины, и кризис в энергетической отрасли является неотъемлемой ее составляющей. Совершенно очевидно - Решение системных проблем в энергетике является вопросом национальной безопасности, и я осознаю ключевую роль должности министра в такое время. В течение недели будет сформирован перечень мероприятий, в которых нуждается энергетика, как неотложных ", - заявила Буславец.
По ее словам, эти меры будут направлены на техническое, топливное и экономическое сбалансирования сектора энергетики.
В.и.о министра подчеркнула, что украинская энергетика стоит перед многими вызовами, которые требуют оперативного решения.
Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 16 апреля освободил Виталия Шубина от должности первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды, освободив его от исполнения обязанностей министра и назначил вместо Ольгу Буславец, возложив на нее временное выполнение соответствующих обязанностей.
Про це заявила народна депутатка VIII скликання Вікторія Войціцька (партія Садового) в програмі "Еспресо Капітал" з Андрієм Яніцьким на телеканалі Еспресо.
"Дійсно, ми бачимо дуже неприємною тенденцію, коли в усьому світі знижується ціна на електроенергію, взагалі на енергоресурси. В Україні вона зростає. І я Вам хочу сказати що в порівнянні з середньою ціною лютого вона зросла взагалі за 37%", - резюмувала Войціцька.
Політикиня також додала, що для населення ціна не змінилася. Вона залишається стабільною. Проте пересічні українці відчувають зростання цін на електроенергію, коли ростуть ціни на товари й послуги, які надає бізнес.
Як констатувала екснардепка: "Будь-який виробник, будь-яке підприємство, коли отримує рахунки на електроенергію, відповідно збільшені, то перекладають це у ціну кінцевого товару і послуги».
На жаль, Україні не вдалося створити конкуренцію на ринку енергоресурсів, тому ДТЕК лишається монополістом, який диктує свої правила.
Вікторія Войціцька також додала, що незрозуміло, чому українцям електроенергія коштує дорожче, ніж та сама електроенергія, яку продає ДТЕК у європейські країни.
https://espreso.tv/news/2020/04/16/dtek_rinata_akhmetova_prodaye_ukrayini_elektroenergiyu_dorozhche_nizh_ugorschyni_ta_polschi_voycicka
Это уже выполненная работа, которую Коломойский оплатил.