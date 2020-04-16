Прокуратура сообщила о подозрении экс-врачу "Охматдета", которого подозревают в присвоении лекарств почти на миллион гривен

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Бывшему врачу-трансфузиологу Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" сообщили о подозрении в присвоении лекарственных средств на сумму около 970 тыс. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Согласно материалам следствия, подозреваемый, воспользовавшись бесконтрольностью учета и списания компонентов крови, обратил в свою пользу 141 порций трансфузионной жидкости, которые не были использованы при лечении больных, нуждающихся в срочном переливании крови. Полученными таким образом лекарственными средствами подозреваемый распорядился по своему усмотрению", - указывается в сообщении.

Действия врача были квалифицированы по ч. 1, 3 ст. 191 (присвоение лицом чужого имущества, которое было ему доверено) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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