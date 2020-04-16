С Альперина взыскали 35 млн гривен в доход государства, - САП

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Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и взыскала в доход государства с подозреваемого в организации коррупционной схемы на таможне, которой нанесено более 77,7 млн гривен убытков, 35 млн гривен, внесенных в качестве залога.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Таким образом, суд согласился с доводами прокурора о нарушениях процессуальных обязанностей, возложенных на подозреваемого при применении меры пресечения в виде залога, а именно использование паспорта гражданина другого государства, по которому он мог пересекать государственную границу Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, подозреваемому увеличен размер залога до 76 млн гривен.

По решению суда он должен в течение 5 дней внести разницу в размере залога, которая составляет 41 млн гривен.

Полный текст постановления будет объявлен 17 апреля.

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Указанное решение Антикоррупционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

В ведомстве напомнили, что 28 ноября 2019 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ вручено уведомление о подозрении человеку, причастному к организации преступной схемы, связанной с таможенным оформлением импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам.

Действия подозреваемого, которого следствие считает организатором указанного коррупционного преступления, квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины.

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Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, речь идет о бизнесмене Вадиме Альперине. 29 ноября 2019 года решением Высшего антикоррупционного суда к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 70 млн гривен залога.