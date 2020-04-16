ЕС пообещал профинансировать Всемирную организацию здравоохранения вместо США

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Евросоюз взял на себя обязательство обеспечить финансирование Всемирной организации здравоохранения вместо США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает сайт Европейской службы внешних связей.

Такое заявление  16 апреля сделал высокий представитель ЕС по иностранным делам, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель во время телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом.

"Стороны обсудили текущую ситуацию, а также работу ВОЗ по прекращению распространения вируса и согласились с необходимостью глобальных коллективных инвестиций, чтобы справиться с этой и будущими пандемиями. [Боррель] выразил обеспокоенность по поводу решения США приостановить финансирование ВОЗ и взял на себя обязательства по мобилизации дополнительных ресурсов", – сказано в коммюнике по итогам беседы.

Европейская служба внешних связей напомнила, что Брюссель уже выделил для ВОЗ дополнительные €114 млн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США временно прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения, - Трамп

Борьба с коронавирусом
ВОЗ Евросоюз COVID-19
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Топ комментарии
+10 Некто Максим
Трамп дал Украине Джевелины, а демократическое чмо обама что сделал?
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16.04.2020 21:47
+7 Некто Максим
Трамп обвинил руководство ВОЗ в получении взяток от Китая и приостановил финансирование до завершения расследования. Ещё в марте ВОЗ утверждал что вирус не так опасен и не так просто передаётся от человека к человеку. А сейчас Китай по лешёвке скупает итальянские компании.
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16.04.2020 21:46
+7 Igor L
Трамп правильно робить, ВОЗ це мутна контора яка незрозуміло чим займається і остання епідемія показала повну неспроможність ВОЗ виконувати покладені на неї завдання! Потрібно ліквідовувати ВОЗ як таку і створювати нову організацію на нових принципах!
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16.04.2020 21:57
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