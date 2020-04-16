ЕС пообещал профинансировать Всемирную организацию здравоохранения вместо США

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Евросоюз взял на себя обязательство обеспечить финансирование Всемирной организации здравоохранения вместо США.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Европейской службы внешних связей.

Такое заявление 16 апреля сделал высокий представитель ЕС по иностранным делам, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель во время телефонного разговора с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом.

"Стороны обсудили текущую ситуацию, а также работу ВОЗ по прекращению распространения вируса и согласились с необходимостью глобальных коллективных инвестиций, чтобы справиться с этой и будущими пандемиями. [Боррель] выразил обеспокоенность по поводу решения США приостановить финансирование ВОЗ и взял на себя обязательства по мобилизации дополнительных ресурсов", – сказано в коммюнике по итогам беседы.

Европейская служба внешних связей напомнила, что Брюссель уже выделил для ВОЗ дополнительные €114 млн.

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