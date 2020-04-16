Подозреваемого в убийстве майдановца экс-бойца "Омеги" Косенко отпустили под личное обязательство

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Подозреваемого в убийстве майдановца экс-бойца "Омеги" Косенко отпустили под личное обязательство

Суд смягчил меру пресечения бывшему бойцу "Омеги" Владимиру Косенко, заменив круглосуточный домашний арест личным обязательством.

Решение принял Печерский суд столицы. Об этом сообщила в Фейсбуке адвокат Евгения Закревская, информирует Цензор.НЕТ.

"Владимиру Косенко личное обязательство - выполнять процессуальные обязанности, воздержаться от общения со свидетелями и подозреваемыми. Сообщать об изменении места жительства и работы. Даже без браслета", — написала она.

Прокурор ходатайствовал о продлении круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

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Обвинение считает, что Косенко может влиять на свидетелей — бойцов спецподразделений, которые 20 февраля 2014 были с ним на улице Институтской в Киеве.

Напомним, 18 февраля следователи отдела по "делам Майдана" Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении бывшему сотруднику спецподразделения "Омега". 19 февраля Печерский районный суд Киева отправил Косенко под домашний арест с ношением электронного браслета.

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Подозреваемого в убийстве майдановца экс-бойца Омеги Косенко отпустили под личное обязательство 01

Расследование преступлений на Майдане
Закревская Евгения мера пресечения
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Топ комментарии
+44 Svitlana English
Ви зробили це разом!
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16.04.2020 21:45
+41 Van-Basten Van-Basten
Подозреваемого в убийстве одного майдановца и ранении другого экс-бойца "Омеги" Косенко отпустили под личное обязательство - Цензор.НЕТ 606
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16.04.2020 21:45
+38 Super Gut
почему зеленский ни разу не был в госпитале ВСУ, почему зеленский отдал кацапам ключевого свидетеля по делу MH 17, почему зеленский отдал кацапам убийц Небесной сотни, почему зеленский устроил "санжары" в день памяти Небесной сотни, почему зеленский назначил портновскую шлюху-двоечницу венедиктову рулить ГПУ? да все просто - зеленский воюеет на стороне пидорашки.
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16.04.2020 21:54
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