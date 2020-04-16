С 20 апреля в Польше начнется постепенное ослабление карантина, - премьер Моравецкий

3016 26
моравецкий

Премьер Польши Матеуш Моравецкий пообещал, что 20 апреля в стане начнется постепенное ослабление ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Глава правительства Польши пообещал, что будет открыт доступ к лесам и паркам, а также смягчены ограничения, касающиеся торговли. В магазинах площадью до 100 квадратных метров на одну кассу будет приходится четверо клиентов, а в магазинах с площадью более 100 квадратных метров - одно лицо на каждые 15 квадратных метров торговой площади. Премьер отметил, что работники магазинов будут проходить проверку здоровья.

Принцип "один человек на каждые 15 квадратных метров торговой поверхности" будет касаться также киосков.

Также читайте: В Польше из-за коронавируса хотят отменить выборы президента и продлить срок Дуды еще на 2 года

Изменят также и правило, согласно которому в Польше было запрещено самостоятельно выходить из дома детям и молодежи, младше 18 лет. Теперь это ограничение будет распространяться только на детей до 13 лет.

Коронавирус и карантин
карантин Польша Моравецкий Матеуш COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8 Ernst List
Ви так пишете ніби в цьому щось є погане. Нехай їдуть вони підтримують укр.економіку своїми перерахуваннями.
показать весь комментарий
16.04.2020 22:16
+5 Luke Skywalker
А у нас начнется ослабление карантина только тогда, когда пол страны вымрет с голода видимо.
показать весь комментарий
16.04.2020 22:15
+3 Алексей Власов a57972d0
Готують, бо не хочуть тут з голодухи помирати
показать весь комментарий
16.04.2020 22:17
Смотреть комментарии