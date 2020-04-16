С 20 апреля в Польше начнется постепенное ослабление карантина, - премьер Моравецкий

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Премьер Польши Матеуш Моравецкий пообещал, что 20 апреля в стане начнется постепенное ослабление ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Глава правительства Польши пообещал, что будет открыт доступ к лесам и паркам, а также смягчены ограничения, касающиеся торговли. В магазинах площадью до 100 квадратных метров на одну кассу будет приходится четверо клиентов, а в магазинах с площадью более 100 квадратных метров - одно лицо на каждые 15 квадратных метров торговой площади. Премьер отметил, что работники магазинов будут проходить проверку здоровья.

Принцип "один человек на каждые 15 квадратных метров торговой поверхности" будет касаться также киосков.

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Изменят также и правило, согласно которому в Польше было запрещено самостоятельно выходить из дома детям и молодежи, младше 18 лет. Теперь это ограничение будет распространяться только на детей до 13 лет.