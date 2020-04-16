"Карантин крайне важен в том виде, в котором его задумывали, а не в том, в котором его исполняют", - экс-главврач института эпидемиологии и инфекционных болезней Вернигор

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Несмотря на все громкие заявления руководства Минздрава о том, что медики обеспечены необходимыми средствами защиты, в реальности ситуация несколько иная.

Об этом пишет на своей странице в Facebook экс-главврач Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Дмитрий Вернигор, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас Дмитрий возглавляет "Українську медичну місію", которая помогает медикам, в том числе, и со средствами индивидуальной защиты от covid-19.

"Какие сейчас действия – да снова возим то, что нужно нашим медикам в этот сложный для всех период. И ежедневный парадокс: медики просят о помощи, пишут, звонят, рассказывают, а с экранов телевизоров и мониторов нас всех бодро уверяют, что всё готово, всё есть, справимся, победим, преодолеем", - пишет Вернигор.

По его словам департаменты здравоохранения запрашивают у всех медучреждений "потребность в марле… для изготовления марлевых масок своими(!) силами. ВОЗ рекомендует респираторы 2,3 уровня защиты (выше 90% защита), в крайнем случае, трёхслойные мембранные маски типа хирургической (до 40% защита и то не от коронавируса) – нет, об этом не слышали. Может нужно списать побольше рулонов марли (1000 м. погонных шириной в 90см)"?.

Но проблема не только в том, что необходимых средств защиты нет вовсе. Как поясняет Вернигор, "волонтёры везут и везут (неугомонные какие-то) респираторы, многоразовые костюмы бакзащиты, одноразовые костюмы, оплачивают ремонты оборудования, завозят медикаменты, расходку, дезинфекцию, докупают то, чего нет. И всё принимают в закрома больниц. А вот на руки врачам не отдают.

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Неэкономно это – костюм такой дорогой и ценный всего на 4 часа работы, как по инструкции. Пользуйтесь одним на сутки. Потом стирайте (привет главному санитарному спецу страны), сушите на верёвочке под отделением и снова носите. Хотите в цифрах? Не вопрос. "От Порошенко" 1500 костюмов на склад, на руки врачам – 200 штук. А потом будет винницкий вариант – медики сами виноваты, что заразились (из выступления руководителя области). Таки да. Раз такие дураки, что вообще на работу ходят в таких условиях и при таком отношении от локальных менеджеров. Но дураков работа любит. И вирус тоже, как оказалось".

"Кстати, экономят начальнички не для себя, - говорит Дмитрий, – к пику готовятся. А ведь пика можно избежать, государство карантинные мероприятия ввело, чтобы этого не случилось, чтобы не захлебнулась медицина в потоке пациентов, да и сама не слегла. Так сейчас нужно правильно использовать имеющийся ресурс. Особенно, человеческий. Профессиональный. А вдруг потом костюмов и респираторов не хватит – такая вот "логика" у многих начальников. Людей может не хватить. Кому костюмы носить? Главврачам? Открою секрет. Люди психуют, обижены, но пока ещё молчат. И что толку, если положит коллектив массовые заявления на увольнения или сляжет с пневмониями у себя же на рабочем месте?

Что в итоге? Профанация, господа. Карантин крайне важен в том виде, в котором его задумывали, а не в том, в котором его исполняют".

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