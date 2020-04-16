Законопроект 2398-д позволит убрать из оборонных закупок махинации и схемы, - депутат СН Копытин

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Сегодня Верховная Рада должна была рассмотреть во втором чтении проект закона об оборонных закупках, но рассмотрение так и не состоялось.

Об этом сообщил в Фейсбуке депутат "Слуги народа" Игорь Копытин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня во втором чтении Верховная Рада Украины должна была рассматривать законопроект об оборонных закупках, который разрабатывали команда людей, в которую входили народные депутаты, представители Минобороны, Минэкономики, Укроборонпрома, частных производителей ОиВТ, общественности. ... Рассмотрение был внесен в повестку дня, однако это так и не произошло", — написал он.

По словам Копытина, основная задача законопроекта — убрать возможность продвижения непрозрачных схем и махинаций, а процесс оборонных закупок сделать максимально прозрачным для всех участников.

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"Наверное, уже всем понятно, что ГОЗ в текущем состоянии (который, кстати, до сих пор принят на 2020 год не полностью — напомню, сейчас середина апреля) требует изменений. Сейчас вместе с Офисом Президента Украины работаем над тем, чтобы в ближайшее время закон таки был принятым Верховной Радой", — добавил Копытин.