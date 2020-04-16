Пик заболеваемости и смертности от СOVID-19 придется на первые числа мая, умирать будут до 20 человек в день, - эпидемиолог Задорожная

4282 46
коронавирус

Украина достигнет пика заболеваемости коронавирусной болезнью 2-5 мая, а пика смертности — 3-8 мая. Этот прогноз оправдается, если украинце не отправятся массово на Пасху в храмы и на шашлыки.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" сказала директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней НАН Украины Виктория Задорожная, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Задорожной, предыдущий прогноз, предусматривающий, что пик заболеваемости придется на вторую декаду апреля, касался ситуации "если бы противоэпидемические и профилактические меры не применялись".

"Они, к счастью, применены вовремя в нашей стране. И сейчас мы видим, что интенсивность эпидемического процесса у нас гораздо ниже, чем в тех странах, где карантинные меры не применили своевременно: Италия, Испания, США и так далее ", - сказала Задорожная.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Карантин крайне важен в том виде, в котором его задумывали, а не в том, в котором его исполняют", - экс-главврач института эпидемиологии и инфекционных болезней Вернигор

Теперь ученые считают, что пик заболеваемости может наступить в первых числах мая, но обусловливают свои прогнозы соблюдением условий карантина.

"Если будет сохраняться такая ситуация, как сейчас, меры карантина будут соблюдать и при этом Пасху и майские праздники не повлияют на нарушение карантина, то пик заболеваемости придется на 2-5 мая", - рассказала директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней.

Также на Цензор.НЕТ: С 20 апреля в Польше начнется постепенное ослабление карантина, - премьер Моравецкий

По данным Минздрава Украины, в Украине по состоянию на 16 апреля обнаружили 4161 случай COVID-19. В течение 15 апреля получили 397 сообщений о новых подтвержденных случаях.

В результате осложнений, вызванных болезнью, за все время эпидемии умерли 116 человек. 186 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Коронавирус и карантин
карантин COVID-19 коронавирус
Поделиться:
Назад в рубрику
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4 Адвокатик
які шашлики? на Київщині так несе гаррю, що скоро люди та собаки будуть пахнути, як шашлики та копчена ковбаса.
Це тільки божевільний може попертися на шашлики під час вірусу та пожежі в Чорнобильській зоні..
показать весь комментарий
16.04.2020 23:14
+2 З нами Бог та Україна
Та якби ще та погань не тинялася по вулицях і не розповсюджувала Covid то взагалі було б прекрасно
показать весь комментарий
16.04.2020 23:21
+2 Vladimir Chayka
Оказывается до короновируса смерти вообще не было.
показать весь комментарий
16.04.2020 23:26
Смотреть комментарии