Садовый: все рынки во Львове будут закрыты 18 апреля

819

Мэр Львова Андрей Садовый заявил о том, что городская власть прислушается к реомендациям Минздрава и закроет рынки с 16:00 18 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Садовый отметил: "Провел беседы на эту тему с Премьер-министром Денисом Шмыгалем и главным санитарным врачом Виктором Ляшко. Пояснил свою позицию, что мы во Львове ввели жесткие санитарные требования на рынках, сразу закрываем нарушителей, и на львовских рынках, на открытом воздухе безопаснее, чем даже в супермаркетах.

Только что получили официальное разъяснение господина Ляшко о том, что его позиция по закрытию рынков является рекомендательной и решение за местными органами власти.

Поэтому городская комиссия по чрезвычайным ситуациям только что приняла решение разрешить работу рынков во Львове до 16:00, субботу 18 апреля. После этого закрываем их до конца карантина - до 24 апреля".

Также читайте: Минздрав рекомендует местным органам запретить функционирование рынков, - постановление. ДОКУМЕНТ