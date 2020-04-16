Около 22 тыс. полицейских и военнослужащих Нацгвардии будут дежурить возле храмов в пасхальные выходные, - Клименко

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клименко

Около 22 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии будут дежурить возле храмов в пасхальные выходные.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На ближайшие дни, на субботу, на воскресенье будет дежурить непосредственно при храмах около 22 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Конечно, полицейские, полиция диалога будут находится возле храмов и будут действительно сначала проводить разъяснительную, профилактическую работу.

Но хочу сразу сказать, что жизни и здоровье наших граждан у нас на первом месте, потому если не получится профилактически достучаться до сознательности наших граждан, полиция будет прибегать к достаточно жестким мерам", - сказал глава Нацполиции  в эфире одного из телеканалов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб, - советник главы МВД Тандит

Силовики
Пасха Нацполиция правоохранительные органы Клименко Игорь
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Топ комментарии
+3 Сергей Тарасов ba5e82b5
скопление ? сколько в Украине церквей ? - приходов православной церкви на считывается около 19 тысяч - и где тут столпотворение или ты вообразил что все 22 тысячи будут брать в тройное кольцо Киево-Печерскую Лавру (не плохо бы было)
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17.04.2020 00:04
+3 Саша Локоть
Може Бог змилується, та забере москалів, мусорів та попів від нас... а з рештою ми якось розберемось.
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17.04.2020 00:25
+2 Solo
20 тыс. из 22 должны быть направлены к храмам УПЦ Московского патриархата - именно там должны состояться массовые скопления народа, запланированные в Кремле.
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17.04.2020 00:06
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